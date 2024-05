Femminicidio di Giulia Cecchettin, procura verso il processo a Turetta

L'inchiesta sul femminicidio di Elena Cecchettin è chiusa e la Procura di Venezia chiede il processo per Filippo Turetta, l'ex fidanzato 22enne che si trova in carcere a Verona. Il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi ha indetto una conferenza per oggi, mercoledì 15 maggio. Il giovane sequestrò Giulia e la uccise l'11 novembre 2023 dopo la serata trascorsa al centro commerciale Nave de Vero di Marghera. Poi vagò per una settimana abbandonando il corpo della ex senza vita in una grotta. È stato fermato in Germania. La procura fa il punto della situazione a sei mesi dall'indagine.

Il capo d'imputazione della procura nei confronti di Filippo Turetta è di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, crudeltà, efferatezza, sequestro di persona, porto d'armi continuato e occultamento di cadavere. Per l'omicidio di Giulia Cecchettin non sarà possibile il rito abbreviato per il cambio dell'imputazione da omicidio volontario a premeditato. Serviranno i tempi tecnici per fissare l'udienza preliminare, ha spiegato il procuratore Cherchi, necessari alla difesa per lo studio del fascicolo processuale, che è rilevante. Tutte le consulenze dovranno essere valutate e a quel punto i tempi del processo dovrebbero essere brevi, come riporta l'Ansa.