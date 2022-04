Riparte il turismo a Venezia. «Prenotabilità, strada giusta». La critica: «Si sono persi anni»

Arrivi record in laguna già durante la settimana, prima delle feste, e nonostante il tempo incerto di sabato: a Venezia è stata superata la carica del 120 mila visitatori nel weekend pasquale. Molti turisti, stranieri e italiani, in tanti quelli dell'hinterland per la gita fuori porta. Presenze che non si vedevano da prima della pandemia. Ripartono alberghi, negozi, bar e ristoranti, ma anche la cultura in centro storico. E si infiammano le polemiche per i disagi e le attese in coda sia sul ponte della Libertà, dove i parcheggi risultano esauriti in tarda mattinata, che agli imbarcaderi dei vaporetti per visitare le isole e per il centro storico.

«Un problema strutturale - dice qualche pilota in servizio sui vaporetti Actv a Pasqua - Non è una questione di picco del weekend. Alle 12.45 di domenica la coda a Murano per imbarcarsi per Burano si estende per per buona parte della fondamenta del Faro. Barche da 400 persone ogni mezz'ora partono piene dalla fermata delle Fondamente Nuove».

«Riparte il turismo a Venezia - posta su Twitter il sindaco Luigii Brugnaro - Una boccata d’ossigeno per gli operatori. Oggi in tanti hanno capito che la prenotabilità della città è la strada giusta da intraprendere, per una gestione più equilibrata del turismo. Saremo i primi al mondo in questa difficile sperimentazione». Critiche dal Pd che con la capogruppo Monica Sambo parla di «anni ormai trascorsi senza che l’Amministrazione non abbia neppure avviato alcun piano per la gestione e programmazione del turismo. Il Comune di Venezia ha ricevuto innumerevoli risorse statali - Basti ricordare i 10 milioni del patto per Venezia. Avremmo potuto sperimentare e programmare i nuovi arrivi, sfruttando proprio il periodo della pandemia per ripensare anche ad un nuovo modello per Venezia, invece tutto procede come se nulla fosse successo».