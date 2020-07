Turista sorpreso a fare il bagno in Canal Grande, multa e daspo urbano

Un 30enne di nazionalità polacca è stato sorpreso, lunedì sera alle 22.30, mentre nuotava in Canal Grande a Venezia all'altezza di calle del Traghetto, nella zona di Cannaregio San Felice. A fermarlo sono stati gli agenti della polizia locale, impegnati in un controllo in zona. Al turista è stato notificato un verbale di 450 euro, cui si è aggiunto il daspo urbano per 48 ore per aver violato il regolamento di polizia e sicurezza urbana.

Sempre ieri, nel pomeriggio, in fondamenta di rio di Cannaregio, è stata sorpresa anche una coppia di turisti tedeschi, 30 anni lui, 28 lei, costume, intenta a pendere il sole. I due, entrambi bavaresi, sono stati sanzionati con 250 euro.