Turista derubata ritrova il telefono grazie alla traccia gps. Ladro denunciato

Derubata del telefono a Venezia, è riuscita a riaverlo in poche ore. È successo domenica 22 agosto, quando una turista di nazionalità ceca si è presentata agli uffici della questura per denunciare di aver subìto un furto: la sera precedente, nell'area di piazzale Roma, in un attimo di distrazione aveva lasciato incustodito il suo zaino, che era sparito. Dentro c'era anche il suo telefono.

La donna, però, aveva al polso uno smartwatch che era collegato tramite app al cellulare appena rubato. La stessa app era in grado di individuare la posizione del dispositivo, che risultava trovarsi ancora a Venezia, nel sestiere di Santa Croce: una volante ha raggiunto il punto indicato, corrispondente ad un hotel, e lì, in una delle stanze, ha scovato il ladro. Si tratta di un uomo di nazionalità irachena, con precedenti penali, che è stato denunciato per il reato di ricettazione.