Turista finlandese si perde a Venezia, poi viene ritrovata a Padova

Una turista finlandese si era persa venti giorni fa a Venezia, ma poi è stata ritrovata a Padova. La donna, di circa 70 anni, era arrivata in laguna circa un mese fa in compagnia del marito, ma dopo alcuni giorni di soggiorno si è persa, non lasciando nessuna traccia. Con sé non aveva soldi né un telefono. Il marito si è subito rivolto ai carabinieri per denunciare la scomparsa della moglie, che dopo alcuni giorni è comunque tornato in Finlandia ad attendere notizie.

Come riporta Il Mattino di Padova, dopo 20 lunghi giorni di attesa, giovedì sera la donna è stata ritrovata. Sofferente di disturbi alla memoria, non era stata subito in grado di fornire informazioni utili al riconoscimento. L'hanno rintracciata in via Chiesanuova a Padova e dormiva per terra da giorni senza riuscire a spiegare come e perché da Venezia si fosse ritrovata nella città del Santo. A individuarla sono stati i carabinieri di Noventa Padovana, che si sono avvicinati per chiederle se avesse bisogno di aiuto. La donna, che parla solo inglese, ha poi raccontato di essere una turista finlandese e di aver perso i contatti con il marito. Sulle sue tracce si erano messe intanto anche le autorità finlandesi.