Turista inglese ferita dal compagno, altri accertamenti

È rimasta ricoverata la turista inglese di 35 anni aggredita dal fidanzato, connazionale, nella notte tra sabato e domenica all'uscita da un locale dove avevano trascorso la serata a San Giacomo dell'Orio a Venezia. Le sue urla hanno attraversato i balconi delle case quella notte. Lei, terrorizzata e ferita, con il sangue che le scendeva dalla testa, gridava e i passanti l'hanno soccorsa chiamando i carabineri e il Suem. Aveva una ferita al capo, ancora non è stato chiarito se per via della furia del compagno che in preda a qualche bicchiere di troppo l'ha colpita o se abbia battuto dopo aver perso l'equilibrio, spinta o schiaffeggiata.

La donna si trova ancora ricoverata e rimane al Civile di Venezia per accertamenti. I carabinieri hanno denunciato il fidanzato, un coetaneo inglese, ma non è stato fermato. I militari veneziani hanno interrogato testimoni e residenti per farsi dire cosa esattamente abbiano sentito e visto, ma dovranno attendere che la giovane ferita sia in grado di parlare per spiegarsi e dire lei stessa come l'uomo è arrivato alle mani e anche se è sua intenzione sporgere querela.

Per sua fortuna sono passati dei ragazzi in campo a quell'ora ed è in quel momento che la 35enne ha potuto reagire urlando e facendosi sentire per smettere di prendere colpi e trovare riparo. Il compagno comunque non è fuggito e quando i carabinieri sono arrivati non ha opposto resistenza a farsi portare in caserma per fornire i documenti e dare la sua versione.