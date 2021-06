Malore in acqua, turista salvato dai bagnini

Era riverso sull'acqua, a poca distanza dalla riva. Gli addetti al salvataggio se ne sono accorti e lo hanno tratto in salvo. E' stato portato all'ospedale un turista austriaco di 78 anni, rimasto probabilmente vittima di un malore martedì pomeriggio a Jesolo.

L'allarme è scattato intorno alle 16 all'altezza della torretta 28, nella spiaggia in zona Pineta. I due bagnini di Jesolo Turismo, tra i più esperti in servizio sull'arenile, hanno trascinato l'uomo a riva e hanno iniziato a praticargli tutti gli interventi necessari per rianimarlo. Nel frattempo è sopraggiunto il personale del Suem 118 di Jesolo, con l'elisoccorso. L'uomo, alloggiato in uno degli hotel della zona, è stato portato via non cosciente, ma con funzioni vitali attive.