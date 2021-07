Precipita dal quinto piano mentre scappa dai carabinieri, morto un uomo

Un uomo è morto sabato mattina a Bibione, dopo essere precipitato da un balcone al quinto piano. La tragedia si è consumata in un hotel della località balneare, dove il turista soggiornava.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che l'uomo, di nazionalità bulgara, sia volato sull'asfalto mentre tentava di scappare dai carabinieri. Si tratta di una persona colpita da mandato di arresto europeo per reati contro il patrimonio, in particolare furti in abitazione. Gli investigatori lo avevano rintracciato nell'albergo e avevano bussato alla porta della sua stanza per un controllo.

Da quanto si è appreso finora, lo straniero avrebbe cercato di calarsi giù per raggiungere il balcone al piano sottostante e fuggire, ma avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto nel vuoto. Inutili i tentativi di rianimarlo: è morto praticamente sul colpo. I militari dell'Arma sono sul posto per chiarire la dinamica dell'incidente.