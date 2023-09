Bagnini salvano la vita a 81enne in arresto cardiocircolatorio

L'intervento tempestivo dei bagnini ha permesso di scongiurare una tragedia lungo la spiaggia di Ponente a Caorle. Verso le 15.45 di venerdì, una signora di 81 anni della Repubblica Ceca si trovava a pochi metri dalla riva, quando è stata colta da un malore ed è andata in arresto cardiocircolatorio.

L'anziana è stata immediatamente soccorsa dal personale di salvataggio, che ha iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, anche tramite l'utilizzo di defibrillatore in dotazione e somministrazione di ossigeno, in attesa del 118.

I sanitari del Suem, giunti in spiaggia con l'elisoccorso, hanno proseguito le manovre fino a che la signora ha ripreso la circolazione cardiaca. Stabilizzata dai sanitari, è stata poi portata in ospedale per essere sottoposta agli accertamenti necessari.