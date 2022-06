Turista vaga in stato confusionale, salvata nella notte a Jesolo

Esce di casa in stato confusionale nella notte a Jesolo, ma viene avvistata e salvata da un albergatore e dalla polizia locale. Tutto è successo nella notte tra martedì e mercoledì. Una turista di 83 anni residente in Germania è stata vista girovagare smarrita alle 4 del mattino in via Ugo Foscolo da un imprenditore del posto, Roberto Valleri, titolare dell’Hotel Trovatore. L’albergatore, che gestisce la struttura con il fratello, ha avvicinato la donna, l’ha accolta nel proprio albergo mettendole a disposizione una camera e ha allertato le forze dell’ordine.

Sul posto si è recata una pattuglia della Polizia locale del Comando di Jesolo che ha raccolto alcune informazioni grazie alla disponibilità dei titolari dell’albergo a fare da traduttori, in quanto la signora parlava solamente tedesco. Gli agenti hanno avviato una piccola indagine risalendo ai dati anagrafici della signora, una turista di 83 anni residente in Germania, e attraverso una serie di accertamenti incrociati sono riusciti a individuare un appartamento di sua proprietà ubicato nella zona del lido. Dopo aver verificato in loco la correttezza delle informazioni acquisite, hanno provveduto a riaccompagnare la donna nella propria abitazione.

«Una vicenda a lieto fine grazie all’intervento dei nostri agenti, che ancora una volta confermano la grande professionalità e dedizione dell’intero corpo della polizia locale di Jesolo – dichiara il neo sindaco della città, Christofer De Zotti -. Ieri ho provveduto a contattare la famiglia Valleri per ringraziare il signor Roberto e il fratello. Il loro senso civico e lo spirito di collaborazione tra istituzioni e cittadini è ciò di cui abbiamo bisogno per rendere Jesolo ancora migliore».