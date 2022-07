Turisti si spogliano e fanno il bagno nudi a Venezia

Si sono tolti tutti i vestiti, comprese le mutande, e si sono tuffati in acqua. Non è passato inosservato, la scorsa notte, il bagno serale di quattro turisti nelle acque del centro storico di Venezia, in Canal Grande. Al termine della serata i ragazzi, con ogni probabilità stranieri e forse dopo aver alzato un po' il gomito, hanno deciso di lanciarsi in acqua.

L'episodio è avvenuto in zona Campo Bella Vienna tra le due e le tre del mattino. Alcuni passanti hanno chiamato le forze dell'ordine ma al loro arrivo i quattro turisti se n'erano già andati. Hanno rischiato una multa salata, visto che il regolamento di polizia urbana vieta di fare il bagno nelle acque del centro storico. La norma era stata adottata anche alla luce dei numerosi episodi di questo genere che si erano verificati in passato.