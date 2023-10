Turisti feriti all'Accademia, gravi all'ospedale

Scia di sangue sul ponte dell'Accademia a Venezia: due turisti australiani sono stati aggrediti nella notte fra lunedì e martedì e ora si trovano ricoverati in condizioni serie al Civile. Sono stati soccorsi dal Suem verso le 3 ed erano a terra sanguinanti.

Gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza su un probabile accoltellamento che ha coinvolto G.O., 39 anni, che è stato subito sottoposto ad intervento chirurgico all'ospedale di Venezia e ora è in terapia post operatoria, e Z.C., 34 anni, medicato e ricoverato in osservazione. Entrambi trasportati subito in ospedale, presentavano ferite riconducibili ad arma da taglio in vari punti del corpo. Con loro ci sarebbero stato due ragazze, ma non è ancora chiaro se sia trattato di un'aggressione a scopo di rapina o di una lite con altre persone. La polizia sta lavorando sulle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di capire che cosa sia accaduto.