Un Ferragosto da (quasi) tutto esaurito per gli alberghi di Jesolo

A Luglio c'erano state le prime indicazioni, Ferragosto le sta confermando: Jesolo sta ottenendo dei buoni risultati in fatto di occupazione alberghiera in questa parte centrale dell’estate. Con un elemento che non va trascurato: per la prima volta la percentuale degli stranieri ha superato quella degli italiani.

Ferragosto da (quasi) tutto esaurito

Secondo quanto evidenziato dal sistema di rilevazione H-Benchmark, l’occupazione della prima settimana di agosto è stata di circa l’80%, con picchi del 92% nel fine settimana, con una presenza di stranieri che ha superato il 50% (13,1% Germania, 12,4% Austria, 10,8% Svizzera) e punte di

occupazione di quasi il 65%. L’occupazione alberghiera per questa settimana di Ferragosto, iniziata con picchi del 96%, si attesta, ad oggi, al 90% di media; per la prossima settimana abbiamo la previsione di occupazione media, invece, è dell’80%. Buone indicazioni stanno arrivando anche per l’ultima settimana di agosto che, ad oggi, fa registrare già il 60% di occupazione media.

Aja: «No ai facili entusiasmi»

Nonostante i dati facciano sorridere, il presidente dell’Associazione Jesolana Albergatori (Aja), Alberto Maschio, invita a non lasciarsi trasportare da facili entusiasmi. «Sta andando un po’ meglio di quanto si poteva prevedere fino a due mesi fa. Contavamo in un ritorno del turista per i mesi di luglio ed agosto - ha detto - ed i dati di questi giorni ce lo stanno confermando; Jesolo rimane una meta tra le più ambite a livello internazionale, più forte anche delle polemiche. Non dimentichiamoci, però, di quello che è stato maggio e giugno e dell’incognita settembre: per cui, i dati di questi due mesi, con i picchi di agosto, ci aiuteranno ad arrivare a quel 50% di perdita che avevamo in qualche modo previsto; un calo che, per quanto riguarda la nostra categoria, potrebbe essere leggermente inferiore, arrivando al 45%».