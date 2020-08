Botte a camerieri e clienti: due ubriachi in arresto

È stato necessario l'intervento della polizia per fermare due stranieri ubriachi che ieri sera hanno aggredito e molestato il personale e i clienti di due ristoranti in zona San Marco, a Venezia.

Stando alla ricostruzione delle pattuglie, i due, inizialmente, avrebbero reagito con violenza contro i camerieri che si erano rifiutati di servire loro altri alcolici. Li avrebbero aggrediti con calci e pugni, anche minacciandoli con dei coltelli; dopodiché sono usciti e si sono diretti ad un secondo ristorante, in calle larga San Marco.

È lì che, verso le 21, le volanti della polizia hanno intercettato i due: li hanno trovati mentre stavano maltrattando il personale del secondo ristorante, che li aveva invitati ad uscire. Un turista francese, intervenuto in aiuto delle vittime, era stato ferito ad un braccio dai due ubriachi, che hanno anche cercato di portargli via il borsello, senza successo. I due hanno provato a sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine, reagendo in maniera violenta anche contro i poliziotti.

L’intervento di una seconda volante, finalmente, ha permesso di neutralizzarli: si tratta di due trentacinquenni kosovari, pregiudicati, che sono stati arrestati per lesioni, oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e tentato furto con strappo. Saranno processati per direttissima nel pomeriggio.

Un altro intervento della polizia è avvenuto nella stessa serata a Mestre, dove le volanti hanno arrestato uno spacciatore nigeriano, E.H., 26enne: all'atto del controllo, il ragazzo è risultato destinatario di un ordine di carcerazione del tribunale di Padova, per il quale doveva scontare una pena di 2 mesi per reati sugli stupefacenti. Così è stato portato in carcere.