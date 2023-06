Ubriaco alla guida del tir: aveva tasso alcolemico 6 volte superiore al consentito

Procedeva lungo la tangenziale di Mestre con andatura incerta e guida poco sicura. Per questo, giovedì pomeriggio, la polizia stradale di Venezia ha effettuato un controllo sul conducente di un autoarticolato con targa polacca.

L'autotrasportatore, sottoposto a test dell'etilometro, è risultato positivo, con un tasso alcolemico superiore a 3,20 g/l, ben sei volte sopra il limite consentito se fosse stato alla guida di un'auto. La sua posizione è stata aggravata dal fatto che per i conducenti professionali non è prevista soglia di tolleranza, essendo il limite pari a zero.

Gli agenti hanno proceduto con il ritiro immediato della patente al camionista, un cittadino ucraino. Lo stesso è stato denunciato, mentre il veicolo è stato temporaneamente affidato al soccorso stradale per la custodia.