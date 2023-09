Ubriaco al supermercato, aggredisce dipendenti e clienti: arrestato

In evidente stato di ubriachezza, aveva cercato a più riprese di aggredire clienti e dipendenti del supermercato. È stato necessario l'intervento delle volanti della questura di Venezia per placare l'uomo e riportare la situazione alla tranquillità.

L'episodio risale a venerdì pomeriggio. Gli agenti, giunti presso l'iN's di via Carducci a Mestre a seguito di segnalazione, hanno individuato subito il soggetto, in stato di agitazione, che durante i controlli ha continuato a mantenere un atteggiamento violento. Immobilizzato, è stato portato in questura e, al termine degli accertamenti del caso, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta.

Trattenuto presso le camere di sicurezza a Santa Chiara, sabato mattina si è presentato davanti al giudice per la direttissima, al termine della quale è stato convalidato l'arresto, e disposta la contestuale sospensione della pena. All'uomo è stato notificato un ordine di allontanamento della durata di 48 ore.