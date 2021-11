Fermato ubriaco alla guida, deve scontare 10 mesi: arrestato

I carabinieri lo hanno fermato per un semplice controllo stradale scoprendo, oltre al fatto che era ubriaco, che deve scontare 10 mesi in carcere per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. È finita con l'arresto la serata di domenica per I.A., 31enne di origini moldave e residente a Venezia, fermato a Vinovo, in provincia di Torino.

Ad attirare l'attenzione dei militari è stata la musica ad alto volume nell'auto del giovane. Al momento del controllo, il 31enne è apparso particolarmente ubriaco e nel porta oggetti della portiera anteriore era visibile una bottiglia di birra. Essendosi rifiutato di fare l'alcol test, gli è stata ritirata la patente di guida. Da un successivo accertamento in banca dati è, poi, emerso l'ordine di carcerazione. E' stato quindi arrestato.