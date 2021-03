Sedici uccellini abusivi sequestrati dalla polizia metropolitana

Sedici uccellini da richiamo erano tenuti abusivamente dentro gabbie e voliere nell'abitazione di un 61enne di Annone Veneto. A scoprirlo sono stati gli agenti della poliizia metropolitana, ieri, nel corso di un servizio di pattugliamento. Hanno udito il cinquettio dei volatili e notato le voliere e le gabbie, che si trovavano nel giardino dell'abitazione. A quel punto è scattato il controllo.

La verifica ha permesso di accertare che gli uccelli erano tutti sprovvisti di anello e di certificato di provenienza: in pratica non erano stati acquistati, bensì catturati abusivamente. Così il proprietario è stato denunciato per il reato di illecita detenzione di fauna selvatica, mentre i volatili sequestrati: si tratta di 4 Lucherini, 5 Fringuelli, 4 Verdoni, 2 Cardellini, 1 Passera Scopaiola. Erano in buone condizioni e quindi sono stati liberati in un luogo idoneo.