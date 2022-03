I carabinieri sequestrano cento esemplari di uccellini in una rivendita

Nel corso dei controlli svolti nell’ambito della campagna nazionale denominata “L’Anello mancante” (a tutela dell’avifauna protetta e del corretto prelievo venatorio), i carabinieri del Cites di Venezia, in una rivendita di animali e relativi accessori di Mira hanno riscontrato delle irregolarità (alterazioni) negli anelli identificativi di alcuni esemplari di cardellini e lucherini esposti in vendita. E, in una cella frigorifera in disuso, hanno trovato oltre cento esemplari di avifauna autoctona di dubbia regolarità.

I miliari, supportati da un esperto ornitologo e inanellatore, hanno sequestrato oltre cento uccellini tra cardellini, lucherini, fanelli, crocieri, peppole, fringuelli, ciuffolotti, merli, tordi bottacci. Tutti gli animali su disposizione della procura, dopo essere stati sottoposti a tutti i necessari accertamenti sanitari, dopo un periodo di riabilitazione al volo saranno rilasciati in zone individuate idonee in relazione agli habitat delle varie specie, restituendo loro la libertà della quale erano stati privati. In particolare, per i ciuffolotti e i crocieri si provvederà al rilascio in zona montana boscata con prevalenza di conifere, mentre per le restanti specie è stata individuata un’area di liberazione in zona boscata collinare.