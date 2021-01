La condanna della Lipu: «Ucciso esemplare di Airone guardabuoi. Ne restano 80»

Dura la condanna della Lipu (Lega italiana protezione uccelli): «Hanno abbattuto un esemplare di Airone guardabuoi con un colpo di fucile». È successo domenica mattina, all'oasi di Gaggio a Marcon, spiega l'associazione. I volontari impegnati nell'accoglienza dei visitatori hanno accertato l'accaduto vedendo il volatile senza vita nel sentiero più vicino ai confini dell'oasi, trafitto da un foro ben visibile su un'ala riconducibile ad un pallino da caccia, ferita non mortale ma probabilmente l'esemplare è deceduto a causa dell'impatto al suolo.

Per la tutta la mattina, come ogni domenica, l'attività venatoria all'esterno del sito naturalistico è particolarmente intensa. «L'oasi, vero e proprio punto di rifugio per la fauna selvatica - scrive Lipu - soprattutto nella stagione venatoria, quando viene aperta al pubblico fa scappare più di qualche esemplare spaventato per la presenza dei visitatori». Per questo alcuni si allontanano dall'area che, pur essendo di 36 ettari, rimane una piccola superficie per gli esemplari selvatici. «Così gli uccelli spesso vengono abbattuti - continua l'associazione -. Nel caso in esame, questa specie protetta dalla vigente normativa è facilmente riconoscibile dalla sagoma e dalla livrea. L'autore dell'uccisione potrebbe essere un bracconiere oppure, altra ipotesi, l'Airone guardabuoi è stato colpito poichè si trovava nella linea di tiro di una seconda specie, cacciabile». Del fatto è stato informato il nucleo guardie venatorie della sezione Lipu di Venezia. L'Airone guardabuoi specie svernante e nidificante all'oasi di Gaggio è stato appena censito nel numero di 80 esemplari.