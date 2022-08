Ritrovato un corpo senza vita in acqua, potrebbe essere l'uomo scomparso nel Naviglio

Verso le 18.30 a Mira è stato trovato un corpo senza vita in acqua vicino al ponte, accanto a una bricola. Potrebbe essere il cittadino ucraino di 55 anni, di Mira, che risultava disperso da ieri, domenica 31 luglio. Gli amici che erano con lui vicino al Naviglio del Brenta, tra Mira e Dolo, a un certo punto non lo hanno più visto. In base alle loro testimonianze era entrato nel corso d'acqua per fare un bagno e rinfrescarsi, ma non è più tornato a riva.

Lunedì le ricerche dei vigili del fuoco erano ricominciate. Fin dal mattino si sentiva passare l'elicottero che ha compiuto un primo sorvolo, mentre sul posto sono arrivati i sommozzatori da Bologna, visto che quelli veneziani sono impegnati su un'analoga ricerca di persona dispersa nel Po. La moglie del 55enne ucraino, che non era con lui e non era inizialmente a conoscenza dei fatti, è stata avvisata e ha formalizzato la denuncia di scomparsa del marito, visto che nel corso della notte la situazione non era cambiata.

I sommozzatori hanno scandagliato il Naviglio per tutto il pomeriggio, anche nelle buche che scendono fino a 2-3 metri, fino al ritrovamento della salma.