Banca Generali inaugura la nuova sede in piazza San Marco

In piazza San Marco, a Venezia, apre la nuova sede di Banca Generali Private. L'inaugurazione si è svolta nel pomeriggio di mercoledì 6 settembre con cerimonia e taglio del nastro presso gli uffici, nelle Procuratie vecchie. «In un momento in cui le banche tirano il freno sul territorio noi scegliamo di aumentare la presenza e la vicinanza, per rispondere al meglio ai crescenti bisogni di consulenza e protezione patrimoniale», spiega Marco Bernardi, vicedirettore di Banca Generali.

Negli uffici troveranno posto tre consulenti finanziari per i servizi di wealth management e 11 per quelli relativi al private banking. «In un momento di grande incertezza per il risparmio, zavorrato dalle pressioni inflattive, le tensioni geopolitiche e il rallentamento economico, crediamo sia fondamentale essere al fianco delle famiglie e rispondere con maggior efficacia ai bisogni della nostra clientela», aggiunge Bernardi. Con lui, alla cerimonia erano presenti il responsabile area consulenti finanziari Stefano Lenti, il wealth manager d’area Leandro Francesco Bovo e l’area manager Massimiliano Ruggiero.

Il Veneto si conferma dunque un'area strategica per il Gruppo, che a Venezia è presente da 150 anni. Negli ultimi 2 anni la raccolta dalle famiglie locali è cresciuta del 20%, raggiungendo un valore di masse in gestione di oltre 13 miliardi, a conferma del forte bisogno di consulenza che caratterizza il risparmio locale in questa particolare fase storica. Nella nostra provincia, oltre che a Venezia, Banca Generali ha sedi a Mestre e Mirano.