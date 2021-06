Ulss 3, Contato: «Grazie a Avapo per il sostegno nella vaccinazione al Civile»

«Sono qui per dire grazie a tutti coloro che, da Avapo, si sono prestati a sostegno dell'attività vaccinale che si è svolta nell'ospedale di Venezia». Lo ha detto il direttore generale dell'Ulss 3 Edgardo Contato, consegnando un attestato di riconoscimento a ciascuno dei membri di Avapo Venezia. La breve cerimonia si è svolta nella sala San Domenico del Civile.

«Siamo a pochi passi - ha detto Contato - dai luoghi in cui anche in questa struttura il contrasto al covid è passato anche attraverso la vaccinazione. Voi volontari di Avapo, che avete scelto di mettervi al fianco di questa attività, rappresentate tutti coloro che ci aiutano con lo stile proprio delle associazioni di volontariato. Siete il sale prezioso, e il sostegno prezioso, a queste attività che si svolgono, nella nostra Azienda sanitaria, in molti punti vaccinali e da molte settimane ormai".

Tra le persone a cui il direttore ha consegnato l'attestato di riconoscimento anche la presidente Teresa Baldi Guarinoni, che ha ricordato come tutto sia nato dalla sensibilità e dalla disponibilità dell'associazione, e «dalle sollecitazioni forti di questo periodo, che portano tutti noi, e in particolare le associazioni di volontariato, a chiedersi in che modo essere sempre utili là dove si lavora per la salute delle persone».