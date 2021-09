Ulss 3, pochi 12enni hanno aderito alla vaccinazione: sono meno del 35% del totale

Se le percentuali sono lusinghiere dai 16 anni in su, con copertura sopra l'80%, nei più giovani la risposta non è ancora sufficiente. L'azienda sanitaria si appella anche ai genitori

La risposta dei ragazzi alla vaccinazione è molto buona dai 16 anni in su, dove le percentuali superano la soglia dell'80%, ma l'adesione resta ancora piuttosto bassa tra i ragazzi delle scuole medie.

Da qui nasce l'appello di Ulss 3 alla vaccinazione, rivolto soprattutto ai genitori, a maggior ragione in questo momento, con le scuole, cominciate da un paio di settimane, luogo di potenziali contagi. Se i 14enni sono immunizzati al 66,75%, le percentuali scendono con i 13enni (58,2%) e soprattutto con i ragazzi di 12 anni, che non arrivano nemmeno a quota 35%.

Intanto, con l'introduzione del green pass obbligatorio per i lavoratori a partire dal 15 ottobre (e almeno fino al 31 dicembre), cresce la corsa alla vaccinazione. Come spiegato oggi dal direttore della Prevenzione dell'azienda Serenissima, Luca Sbrogiò, si registrano circa mille prime dosi ogni 24 ore negli ultimi giorni, con una percentuale elevata (25%) di persone che si presentano nei punti vaccinali in libero accesso. Proseguendo con questo trend, la copertura dell'intera popolazione vaccinabile supererà l'odierno 75% (tra vaccinati e prenotati) e si supererà la soglia dei 900mila immunizzati.

Sono già 1385 le persone ad aver ricevuto la terza dose nel territorio di Ulss 3: si tratta di utenti con patologie specifiche (dializzati, oncoematologici, trapiantati di midollo) contattati per la maggior parte dal call center dell'azienda, e che possono ricevere la dose aggiuntiva 28 giorni dopo la seconda. A questi si affianca una platea di circa 17mila persone, che dovranno ricevere la cosiddetta dose "booster", quella somministrata trascorsi i primi 6 mesi dal richiamo (e quindi, per ora, fino al 31 marzo).