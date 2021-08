Vaccinazioni: Ulss 3 lancia quattro open day rivolti agli operatori domiciliari di assistenza | VIDEO

Saranno due date al PalaExpo, due a Mirano, due a Dolo e due a Chioggia. Accesso libero e senza prenotazione: potranno vaccinarsi anche coloro che non sono in possesso di tessera sanitaria o ancora in attesa di regolarizzazione

«Stiamo lavorando per vaccinare la più alta percentuale possibile della nostra cittadinanza. Abbiamo raggiunto proprio in questi giorni la quota di 800mila vaccini somministrati ma ci stiamo attivando per vaccinare tutte le categorie» ha spiegato questa mattina Massimo Zuin, direttore dei Servizi Socio-Sanitari di Ulss 3 Serenissima, nel corso di una conferenza stampa presso la sede dell'azienda sanitaria.

Dopo la campagna avviata lo scorso 22 luglio per vaccinare i senza fissa dimora, oggi Ulss 3 lancia una nuova iniziativa volta a raggiungere la popolazione degli operatori domiciliari di assistenza che, nel veneziano, si stima possa contare circa 10mila persone. Si terranno quindi quattro open day nei centri vaccinali di Marghera, Mirano, Dolo e Chioggia: «Saranno aperti, ad accesso libero, a tutti gli operatori domiciliari di assistenza, italiani e stranieri. Per ricevere la somministrazione non servirà la prenotazione e in quei giorni potrà vaccinarsi anche la persona straniera che non abbia la tessera sanitaria, o che sia in attesa di regolarizzazione» ha spiegato Zuin.

L'iniziativa vuole quindi offrire un'occasione a quella fetta della popolazione che potrebbe avere avuto, finora, difficoltà a usufruire dei servizi di vaccinazione: «Ricordiamo che spesso quelle che vengono definite "badanti" hanno problemi con la lingua italiana, vivono molto dentro la casa in cui operano e hanno poca dimestichezza con i servizi. Questa iniziativa è determinante in quanto coinvolge persone vicinissime ai nostri anziani, a loro volta fragili. Informare gli operatori domestici e offrire loro un'occasione specifica per vaccinarsi ad accesso libero ci è sembrato importante, così come lo è stato entrare con la vaccinazione nel mondo dello sport e in quello della scuola e dell'università» ha concluso Zuin.

Secondo i dati forniti dall'Osservatorio sul Lavoro Domestico, le assistenti domiciliari regolari presenti – alla fine del 2019 – nella provincia di Venezia erano 6746, di cui il 90% donne e il 74% stranieri (più del 50% provenienti dai paesi dell'est Europa): «Senza contare le collaborazioni irregolari e le colf – ha aggiunto Gianfranco Bonesso, membro del Tavolo Comunità Accoglienti che ha lavorato all'iniziativa al fianco dell'azienda sanitaria e delle agenzie di intermediazione –. Ecco perché è importante ripetere che gli open day saranno liberi e aperti anche a chi non possiede la tessera sanitaria».

Il calendario degli open day

Pala Expo MARGHERA, Via Galileo Ferraris 5

Sabato 4 e domenica 5 settembre | 8.30-13.30

Bocciodromo MIRANO, Via Giacomo Matteotti 46

Domenica 5 e 12 settembre | ore 8.30-13.30

Palazzetto dello Sport DOLO, Viale dello Sport 1

Sabato 11 e domenica 12 settembre | ore 8.30-13.30

A.S.Po. CHIOGGIA, Via Maestri del Lavoro 50

Sabato 18 settembre | ore 14.30-18.00

Domenica 19 settembre | ore 8.30-13.30