Covid, tamponi garantiti anche il giorno di Ferragosto

Nella giornata di Ferragosto, l'Ulss 3 sarà impegnata come di consueto ad assicurare i servizi necessari alla popolazione, sui fronti imprescindibili dell'attività ospedaliera, dell'emergenza-urgenza, del contrasto alla diffusione del Covid.

Nei reparti ospedalieri, in particolare, l'attività prosegue regolare anche in questi giorni, e intensissima resta l'attività dell'emergenza-urgenza, che anzi si prepara ad affrontare, come accade ogni anno a Ferragosto, la pressione del turismo sulle spiagge e nelle città, con i propri pronto soccorso e con la centrale operativa del Suem118 in continua allerta. Per quanto riguarda l'attività vaccinale, lunedì 15, sospenderanno l'attività i due centri che in questo periodo operano di lunedì, cioè il PalaExpo di Marghera e l'ex Giustinian a Venezia.

I centri tampone, infine, opereranno domenica 14 agosto con il consueto orario. A Ferragosto, invece, sarà possibile effettuare un tampone al PalaExpo di Marghera, che sarà aperto dalle ore 8.30 alle ore 14.00, al walk through di Piazza San Marco, che sarà attivo dalle ore 8.00 alle ore 19.00, al punto tamponi del Padiglione Aspo a Chioggia che sarà aperto dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Nel Sito internet dell'Ulss 3 Serenissima è possibile prenotare l'esame in ognuno dei centri tampone aziendali; sono inoltre a disposizione i riferimenti alle strutture private e alle farmacie che effettuano tamponi.

Nei giorni scorsi, intanto, il direttore generale, Edgardo Contato, ha inviato una mail a tutti i collaboratori dell'azienda sanitaria, per ringraziarli del costante impegno, in un periodo non semplice come quello attuale. «Meritate davvero la gratitudine mia, dell'azienda sanitaria e della cittadinanza: - ha scritto - in primo luogo per tutto quanto è stato fatto nella prima lunghissima metà dell'anno, sia nei servizi di contrasto al Covid sia in quelli ordinari; e poi per la disponibilità che tutti avete dimostrato in questo periodo, tanto che anche in questi giorni estivi non ho mai ricevuto un "no" da chi organizza i servizi, e però ho ritenuto doveroso ci si imponesse, tutti insieme, di prendere qualche giorno di pausa, laddove fosse possibile farlo senza provocare disagio all'utenza».