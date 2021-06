Ulss 3: in mezza giornata prenotati tutti i 35mila vaccini destinati agli over 12

Le agende sono state aperte alla mezzanotte di oggi e alla volta di mezzogiorno di slot liberi non c'era più traccia. Domani alle 12 saranno calendarizzati appuntamenti per il comparto turistico

Sono bastate poco più di 12 ore per terminare tutti gli appuntamenti disponibili. Alla mezzanotte di oggi, giovedì 3 giugno, Ulss 3 ha aperto, alla pari di tutte le aziende sanitarie venete, le proprie agende vaccinali per la popolazione con più di 12 anni: gli oltre 35mila slot messi a disposizione per somministrazioni a partire dal 24 giugno (e dal 6 per centri estivi e invitati ai matrimoni) sono andati "bruciati". Del resto, c'era da aspettarselo, e così come per le aperture progressive (per fascia d'età) delle settimane passate, il portale unico per la vaccinazione è andato in tilt.

Ulss 3, esauriti 35mila appuntamenti

L'assalto è durato almeno un'ora e mezza, con alcuni fortunati che provando e riprovando senza soluzione di continuità sono riusciti ad accaparrarsi i primi appuntamenti disponibili; tutto il resto del plotone, compresi quelli che non hanno fatto le ore piccole per riempire lo slot, si sono invece assicurati la vaccinazione non prima del 22 luglio. Come preannunciato ieri dall'azienda sanitaria, infatti, le prime settimane del mese venturo saranno riservate quasi esclusivamente ai richiami.

Intanto, questa mattina, nel corso del punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera, il presidente della Regione Luca Zaia ha annunciato l'apertura, a partire dalle 12 di domani, di circa 50mila slot dedicati esclusivamente agli operatori turistici. Si tratta di un numero probabilmente sovrastimato, dal momento che fanno parte della categoria anche persone che hanno già ricevuto almeno la prima somministrazione di siero per questioni anagrafiche o legate a patologie. Quello delle vaccinazioni al comparto del turismo è un argomento molto sentito dalla popolazione, specie con l'avvio della stagione estiva. I dettagli relativi al numero di vaccinazioni che saranno messe a disposizione dall'azienda Serenissima e altre iniziative vaccinali saranno rese note domani, nel corso di una conferenza stampa nella sede di Ulss 3.