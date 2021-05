Over 60, Ulss 3: disponibili da ora 1600 slot per vaccinarsi con Johnson&Johnson

L'Ulss 3 lavora sugli incentivi per convincere gli over 60 non vaccinati e che ancora non hanno fissato un appuntamento. Non si tratta di una "strategia" per raggiungere le persone contrarie, bensì gli attendisti, quelli che, per intendersi, preferiscono rimandare la prima dose per evitare che il richiamo cada all'interno della propria finestra di ferie estive. È così che l'azienda sanitaria metterà a disposizione 1600 dosi extra del siero Johnson&Johnson, monodose e quindi senza richiamo; saranno 400 al giorno da martedì a venerdì prossimo. Gli slot sono già prenotabili accedendo al portale unico regionale per la prenotazione (anche attraverso l'app SanitàKmZero).

All'azione dell'azienda sanitaria Serenissima, si affianca quella dei medici di base, che hanno già a disposizione dei quantitativi di siero J&J da somministrare ai pazienti over 60 (in aggiunta alle dosi di AstraZeneca).