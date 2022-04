Ulss 3 ha sottoposto a tampone oltre 3 mila profughi

Continua il monitoraggio di Ulss 3 per verificare lo stato di salute e la situazione vaccinale delle centinaia di profughi ucraini che giungono nel nostro territorio. Fino ad oggi sono stati sottoposti a tampone poco più di 3 mila richiedenti asilo, la metà dei quali hanno richiesto ospitalità nel territorio.

Sono infatti 1.628 le persone prese in carico dall'azienda sanitaria che sono intenzionate a fermarsi nel Veneziano per un certo periodo e hanno richiesto assistenza sanitaria attraverso la tessera Stp, ossia quella riservata agli "stranieri temporaneamente presenti". Del totale, circa la metà è già stata presi in carico dal Sisp, che è quindi a conoscenza della loro situazione vaccinale. «Abbiamo già verificato la situazione di 759 persone - spiega il Vittorio Selle, direttore della Prevenzione - e via via stiamo contattando tutte le altre».

Il monitoraggio fornisce il quadro sia rispetto alla vaccinazione anti Covid, sia rispetto alle altre vaccinazioni che sono offerte dal servizio sanitario. «Quanto alla prima area, - spiega Selle - sono 385 su 759 gli ospiti ucraini già in regola o con il ciclo vaccinale avviato e da completare presso i nostri servizi. Dei restanti 374 soggetti, 81 hanno un'eta inferiore ai 5 anni, che li rende non eleggibili; 293 sono in sostanza le persone che al momento non hanno inteso aderire».

Proprio sul fronte vaccinale, i servizi di Ulss 3 proseguono con l'opera di sensibilizzazione, portata avanti con gradualità, con la consapevolezza che ci si trova di fronte a persone che, per la loro situazione di disagio e di precarietà, presentano verso la vaccinazione una difficoltà ancora superiore rispetto a quella registrata nella popolazione italiana residente.