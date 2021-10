Da oggi gli over 60 possono prenotare la terza dose di vaccino anti-Covid

Sono state aperte oggi le prenotazioni per la terza dose di vaccino anti-Covid riservate ai cittadini over 60. Come specificato oggi nel corso di una conferenza stampa nella sede di Ulss 3, l'azienda sanitaria ha una disponibilità di 4.500 slot già a partire dalle prossime ore, ed è pronta ad aggiungerne ulteriori in caso si andasse incontro a saturazione in pochi giorni. Fino ad ora, le dosi booster e addizionale erano riservate solo a soggetti fragili, personale sanitario e persone con più di 80 anni.

Terza dose a over 80, adesione bassa

È proprio sul fronte dei più anziani che, per il momento, si registra un'adesione piuttosto bassa nel territorio di competenza dell'azienda Serenissima, con una copertura del 19,39% della popolazione già in possesso dei requisiti per ricevere l'ulteriore dose. Il dato cresce per i disabili gravi (30,6%), immuno-compromessi (34,54%) e estremamente vulnerabili (42,3%). La risposta bassa potrebbe dipendere, in parte, dalla possibilità di ricevere la somministrazione combinata con il vaccino antinfluenzale a partire dal 2 novembre, quando inizierà la campagna a livello regionale.

Intanto, tiene ancora banco la questione tamponi ai fini di Green pass. «Abbiamo cercato di modulare l'offerta, - ha spiegato il direttore sanitario, Giovanni Carretta - C'è stato un aumento della domanda e abbiamo dato riscontro a quanto chiesto dalla Regione, portando la nostra capacità di erogazione fino a 10mila tamponi al giorno», dei quali una larga fetta effettuati dalle farmacie. «Resta comunque il fatto, - ha proseguito - che noi siamo qui per promuovere la vaccinazione».

Per dare una risposta alla richiesta, ad ogni modo, sono stati aperti sul territorio nuovi punti tampone, tra i quali quello in piazza San Marco a Venezia e alla cittadella di Cavarzere, e prolungati fino a mezzanotte gli orari di apertura del PalaExpo e dei "drive through" di Mestre e Noale (operativi già dalle 7 del mattino); questa iniziativa, in particolare, è cominciata dal 13 ottobre e prevede obbligo di prenotazione, a meno di presentarsi con regolare impegnativa del medico.

Sul fronte delle vaccinazioni si è assistito all'«effetto Green pass»: il dato più significativo riguarda un'impennata del 78% nella somministrazione delle prime dosi tra la settimana del 10-16 settembre e quella del 17-23, ma le prime inoculazioni si mantengono comunque su valori piuttosto alti, con una media di quasi 4.500 alla settimana nei primi quattordici giorni di ottobre.