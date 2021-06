Ulss 3, vaccinazioni aperte a tutti ma ci saranno slot "prioritari" per centri estivi e matrimoni

Dalla mezzanotte e un minuto di domani sarà possibile per tutti prenotare l'appuntamento dal 24 giugno in poi. L'azienda aggiungerà però slot dedicati a determinate categorie già a partire dal 6 giugno

Animatori e operatori dei centri estivi, persone con comorbilità di età inferiore ai 60 anni e invitati a matrimoni residenti in Veneto. Dopo l'apertura della vaccinazione anti covid a tutte le persone dai 12 anni in su, queste tre categorie avranno la precedenza rispetto a tutto il resto della popolazione e della mezzanotte e un minuto di domani potranno trovare appuntamenti disponibili dal 6 al 19 giugno. Tutto il resto della platea, invece, potrà sì prenotare la vaccinazione, ma non troverà slot disponibili prima del 24 giugno.

Come spiegato dal direttore della Prevenzione di Ulss 3 Luca Sbrogiò, le indicazioni della Regione prevedono di mantenere un'offerta vaccinale mediante fonti plurime, e quindi non solo con i servizi delle aziende sanitarie, ma anche con quelli di medici di medicina generale e farmacie. Tra gli obiettivi c'è quello di avere un'ottima risposta da chi fa l'animatore o è comunque impiegato nei centri estivi. Proprio i lavoratori del settore, per fruire della vaccinazione già a stretto termine, dovranno accedere al portale unico regionale e cliccare sul banner a loro dedicato; il giorno della somministrazione dovranno quindi recarsi presso l'hub prescelto o il medico di base con la certificazione del datore di lavoro che attesti l'effettiva occupazione per la stagione. Per questa categoria saranno messe a disposizione 2800 dosi, 850 saranno invece quelle destinate alle persone invitate ai matrimoni e che necessitano quindi di "green pass"; per evitare "infiltrati" saranno gestite direttamente dai Cup (Centro unico prenotazioni).

Le agende per tutti gli over 12, invece, saranno aperte a partire dal 24 giugno: per ora l'azienda prevede 35.750 slot vaccinali, che potranno essere occupati indistintamente da tutti, anche dalle fasce d'età che negli scorsi mesi hanno avuto la precedenza ma hanno tardato a prenotarsi. Ulss 3 per il rush di vaccinazioni estive conta di mantenere operativi tutti i 6 hub, con il PalaExpo che rimarrà sempre centro di riferimento, e aprirà una sede anche all'ospedale Civile di Venezia per garantire agli abitanti lagunari una maggiore facilità d'accesso.