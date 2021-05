Vaccini, Ulss 3: dopo il boom di ieri, over 40 a caccia dello slot "più vicino"

Tra le 16 e le 18 di venerdì, circa 20mila ultraquarantenni hanno prenotato la vaccinazione in uno degli hub di Ulss 3. Dopo il rush iniziale, con una media di 10mila prenotazioni all'ora, la pressione si è progressivamente sgonfiata, - com'era del resto prevedibile - lasciando spazio ad una "strategia" differente. Come spiegato dall'azienda sanitaria, infatti, non sembra esserci un disinteresse per la vaccinazione da parte degli appartenenti a questa fascia d'età, bensì la tendenza a preferire appuntamenti più vicini nel tempo, anziché riempire uno slot nelle prossime settimane. Un dato conferma questa tendenza: la Serenissima ha aperto oggi 350 appuntamenti per i prossimi giorni, letteralmente "bruciati".

Quarantenni al 45% (tra vaccinati e prenotati)

Pare insomma che i quarantenni siano attendisti e tengano monitorata la situazione in attesa del "buco". Sta di fatto che dei 32mila slot aperti ieri dall'Ulss 3 anche agli over 40, 25mila sono stati prenotati; considerando i 13.306 a cui è già stata somministrata almeno una dose (insegnanti, categorie essenziali) la copertura della coorte raggiunge il 44,6%. Guardando alle altre fasce d'età, gli over 70 hanno raggiunto una copertura dell'83,1%, i sessantenni del 75,4% e i cinquantenni quasi il 65% (64,7).

In parallelo, intanto, proseguono anche le somministrazioni alle persone estramente vulnerabili, con una copertura del 73%, e ai disabili gravi, al 76%. Nessuna criticità sul fronte degli insegnanti, chiamati da 10 giorni a questa parte a sottoporsi al richiamo di AstraZeneca: «C'è un'adesione plebiscitaria, - spiega l'azienda - non abbiamo segnali di persone che rifiutano la seconda dose».