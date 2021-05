Ulss 3, vaccini: over 70 sfiorano l'80%. E la somministrazione dal medico si prenota online

La campagna vaccinale di Ulss 3 procede a spron battuto. Dopo la leggera flessione nel fine settimana (comunque con circa 5mila somministrazioni di media), ieri sanitari e medici dell'azienda sono tornati sopra l'obiettivo giornaliero di 6mila inoculazioni, per l'esattezza 6.004 secondo il report di Azienda Zero.

Nel territorio della Serenissima tra già vaccinati e prenotati è stato raggiunto il 77,4% della platea degli over 70, mentre tra i 60 e 69 anni il dato si assesta sul 64,6%. Nei giorni scorsi il direttore generale Edgardo Contato ha lanciato l'appello agli appartenenti alle due fasce d'età, che può essere riassunto così: vaccinatevi e prenotate il primo appuntamento disponibile. Solo così, infatti, si potrà procedere ad aggredire il prima possibile la decina successiva, quella degli ultracinquantenni.

Il vaccino dal medico di base di prenota online

Intanto da alcuni giorni nel sito dell'Ulss 3 è attiva una modalità suppletiva di accesso al vaccino, che permette di prenotare online l'appuntamento presso il proprio medico di famiglia. Oltre alle sedi vaccinali entro le quali opera l'azienda sanitaria veneziana (che possono essere scelte dal cittadino in base alla comodità geografica e logistica), attraverso il portale dell'azienda sanitaria gli utenti possono scegliere di prenotare il vaccino anche presso l'ambulatorio del proprio medico di medicina generale. «In questo momento l'azienda sanitaria e i medici di famiglia stanno procedendo alla vaccinazione contro il Covid delle stesse fasce d'età, over 60 e 70. - dice Stefano Vianello, direttore del distretto di Chioggia e referente dell'Ulss 3 per i medici di medicina generale - Oltre un terzo dei nostri medici ha già aderito al sistema di prenotazione online, e il numero sta salendo».

Il procedimento è semplice. Giunti alla sezione del sito "Vaccino Covid-19", è sufficiente inserire nel modulo online dedicato ai vaccini con i medici di famiglia il proprio codice fiscale e le ultime sei cifre del proprio tesserino sanitario. Se il calendario del proprio medico non compare, è sempre possibile contattarlo telefonicamente per sapere se la vaccinazione può essere eseguita nel suo ambulatorio e in quali orari.