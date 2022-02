In Veneto orientale somministrate 500 mila dosi di vaccino

Il primo ad essere vaccinato contro il virus, il 27 dicembre 2020, era stato il dottor Lucio Brollo direttore dell'area Malattie infettive al covid hospital di Jesolo, da allora l'attività vaccinale non si è mai fermata, tanto che ad oggi le somministrazioni nel territorio dell'Ulss 4 hanno raggiunto il mezzo milione, con una copertura che supera l’85% della popolazione del territorio.

«È un numero simbolico e che fa riflettere sulla mole di lavoro svolto dal personale dell'azienda sanitaria e dai tanti volontari che ci hanno aiutato. Voglio anche sottolineare che questo è solo un fronte di contrasto al virus, in parallelo continuano anche le attività legate alle cure dei sintomatici, alla ricerca del virus con tamponi ed tracciamento. - commenta il direttore generale Mauro Filippi - Dentro a questi 500 mila vaccini c'è stata un'attività in continua evoluzione, oltre a quella nei 3 centri vaccinali aziendali anche quella sul litorale».

Vaccinato il 92% degli over 50

L’attività di immunizzazione coinvolge tutt’ora circa 200 operatori dell'Ulss 4 e circa 150 volontari che collaborano nel gestire i flussi, ed inoltre personale dei Comuni che hanno collaborato nell’invitare la popolazione a vaccinarsi con chiamata attiva cioè con lettera a domicilio. Riguardo l'obbligo del vaccino per gli ultracinquantenni in vigore dal 1 febbraio, il 92% di questi risulta immunizzato, mentre il restante 8% (circa 7400 persone) è esposto al rischio sanzione non essendosi vaccinato.