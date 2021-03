L'Ulss 4 conclude l'acquisto dell'ex tribunale di San Donà

L'Ulss 4 entra ufficialmente in possesso dell'ex tribunale di San Donà di Piave, il "palazzo di vetro" situato in via Trento tra i simboli architettonici della città. L'atto formale della firma del rogito si è compiuto in questi giorni nella sede dell'azienda sanitaria (alla presenza del notaio Anna Bianchini), occasione in cui il direttore generale Mauro Filippi ha ricevuto anche le chiavi dell’immobile dalla società di leasing Bnp Paribas Lease Group Solutions.

L'edificio è stato acquisito per 2,5 milioni di euro. «Chiudiamo così un percorso avviato qualche anno su iniziativa del mio predecessore Carlo Bramezza - ha commentato Filippi -. Questo edificio, come noto, diventerà la sede del distretto socio sanitario e del dipartimento di prevenzione dell’Ulss4. È un edificio di proprietà che ci permette di non pagare più l’affitto nel palazzo adiacente dell’Inps, ma soprattutto è una struttura moderna, confortevole, dotata di spazi che ci permetteranno di ridistribuire meglio gli uffici ed i servizi».

L’ex tribunale, posto su una superficie di 2140 metri quadri e provvisto di parcheggio sotterraneo ed esterno, sarà oggetto di alcuni adeguamenti strutturali interni e di ripristino dell’impiantistica. Dopodiché andrà arredato e infine avverrà il trasloco: l’ingresso nella nuova sede è previsto per l'estate.