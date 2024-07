«Ci facevi sognare con i tuoi occhi»: l'ultimo saluto ad Alex Marangon

È il giorno dell'ultimo saluto ad Alex Marangon. Questa mattina la comunità di Marcon ha riempito la chiesa dei Ss. Patroni d'Europa per i funerali del giovane 25enne, che ha perso la vita la notte tra il 29 e il 30 giugno mentre partecipava a un ritiro spirituale nell'abbazia di Vidor, nel trevigiano.

Nella chiesa, gremita nonostante il caldo afoso, le persone si sono presentate in buona parte con vesti colorate, come aveva chiesto la famiglia di Alex. Allingresso un giovane suonava l'handpan, lo strumento musicale amato da Marangon, con palloncini ai due lati della scalinata. Dopo una breve introduzione del sacerdote, è stato dato ampio spazio agli interventi di parenti e amici.

La madre di Alex, Sabrina Bosser, ha ricordato i lunghi viaggi del figlio in capo al mondo: «Eravamo preoccupati ma il tuo sorriso ci rassicurava. Ci mandavi fantastiche foto e sognavamo coi tuoi occhi. Ti sei fatto volere bene da tutti in tutti i luoghi, il tuo sorriso era un toccasana. Quando tornavi ci abbracciavi e tiravi fuori dal borsone pezzetti di ricordi per condividerli con noi. E correvi dagli amici, correvi sempre per tutti». Un racconto, quelloo di una persona speciale, costantemente in viaggio, che è ritornato più volte nelle testimonianze.

Toccante il momento in cui gli altoparlanti hanno diffuso "The Messenger" dei Linkin Park cantata e suonata da Alex durante uno dei suoi viaggi. All'uscita del feretro dalla chiesa, ancora musica e il commovente abbraccio della famiglia alla bara. Polvere colorata e fumogeni sono stati sparati nel cielo, sempre a ricordare l'approccio alla vita di Marangon.

Presente anche l'avvocato della famiglia, Nicodemo Gentile. Cori e striscioni continuano a chiedere "verità" sulla fine del giovane: i partecipanti al ritiro parlano di un incidente, una tesi che non ha mai convinto la procura di Treviso, date le lesioni riscontrate sul corpo.