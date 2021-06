Incidente con l'ultraleggero, un morto

Via Caposile

Un sessantenne di Brunico (Bolzano) è morto nel pomeriggio di venerdì 4 giugno in un incidente con un velivolo ultraleggero. Il velivolo è caduto nell'area del club volo "Papere vagabonde" di Santa Maria di Piave, tra Caposile e Jesolo, e ha preso fuoco nell'impatto con il terreno.

Chi ha assistito all'incidente ha subito lanciato l'allarme e fatto intervenire i soccorsi, che si sono precipitati sul posto assieme ai pompieri e ai carabinieri. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio ma per il pilota non c'è stato niente da fare: è morto sul colpo. In suo soccorso si era mosso anche l'elicottero del suem di Treviso, inutilmente.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 16.30, a circa cento metri di distanza dalla pista. È possibile - ma gli accertamenti sono appena iniziati - che ci sia stato un problema in fase di atterraggio e il velivolo sia caduto al suolo. Il club di volo Papere vagabonde, attivo nell'aviosuperficie di Caposile, è un'associazione dilettantistica molto nota tra gli appassionati del volo sportivo.