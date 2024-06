Umg5 di Jesolo, il Tar boccia la sospensiva: «Ora prevalga il dialogo»

La stagione balneare di Jesolo prosegue, e con essa gli strascichi delle ormai note gare per le assegnazioni dei tratti di litorale (Umg) che a febbraio hanno visto subentrare due nuovi concessionari al posto degli uscenti. Con, nel caso dell'Umg 5, una parte degli uscenti, organizzata nel Consorzio Scarl, che ha presentato ricorso sull'esito della gara.

Venerdì il Tar del Veneto ha infine bocciato la richiesta di sospensiva presentata dai gestori uscenti sull'autorizzazione di anticipata occupazione rilasciata dal Comune il 23 aprile scorso: la stagione potrà proseguire quindi regolarmente. Un esito prevedibile, dato che il Tar aveva già bocciato in modo netto, a maggio, la richiesta di sospensiva urgente. L'appuntamento più importante resta quello del 6 novembre prossimo, quando ci sarà l'udienza di merito. Gli uscenti promettono che in ogni caso il ricorso proseguirà fino al terzo grado di giudizio.

Alla soddisfazione da parte del sindaco e dell'amministrazione riguardo questo primo successo al Tar, si aggiunge oggi quello dell'Associazione Jesolana Albergatori. «Da parte mia e dell’Associazione - ha dichiarato Pierfrancesco Contarini, presidente di Aja - nessun commento su quanto stabilito dal Tar: la giustizia faccia serenamente il suo corso. Quello che posso, invece, invitare a fare è di cogliere questo momento per mettere da parte ogni tipo di acredine e di lavorare tutti per il bene della città. Abbiamo una stagione da affrontare ed abbiamo bisogno che ognuno faccia la propria parte, con serenità e senso di responsabilità. Nessuno escluso». Contarini ha invitato tutti a rimandare le discussioni a novembre, quando appunto si terrà l'udienza di merito.

La "grana" Umg6

Nel frattempo l'amministrazione jesolana si è trovata a gestire una "fuga di notizie" riguardo l'apertura delle buste per l'assegnazione dell'Umg6, assegnazione che dovrebbe arrivare a fine stagione. I dettagli apparsi sulla stampa locale, che parlano di un progetto da 10 milioni di euro da parte di uno dei gruppi concorrenti, hanno fatto infuriare l'amministrazione, essendo la gara ancora in corso: «Il Comune di Jesolo chiarisce che le informazioni contenute negli articoli non sono in alcun modo da attribuire a fonti interne all’ente - ha chiarito l'ufficio stampa comunale - Gli uffici agiscono nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, a tutela del principio dell’imparzialità, garantendo la segretezza degli atti così come stabilito dalla normativa vigente. Chi diffonde contenuti su progetti ancora al vaglio della commissione e coperti da segretezza se ne assume la piena e totale responsabilità». A sostegno della posizione dell'amministrazione arriva anche la voce del presidente Aja Contarini: «Mi auguro non ci siano più fughe di notizie, che ritengo strumentali e che possono condizionare il lavoro dei commissari. Da questo punto di vista richiamo al senso di responsabilità di tutti. Auspico che, tra concorrenti, ci possa essere correttezza, affrontando la questione sui progetti e non sulle polemiche create con anticipazioni sulla stampa».