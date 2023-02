Un anno di guerra, Zaia: «Solidarietà dei veneti è testimonianza di pace»

«È già passato un anno da quando le forze armate russe hanno iniziato l’invasione dell’Ucraina, trovando una fiera resistenza. È una guerra vicino a casa nostra che, a distanza di ottant’anni dal secondo conflitto mondiale, ha riportato l’Europa in una grave e tragica realtà. La memoria corre alle immagini che in questi mesi ci hanno raggiunto tramite la televisione e i social media. Personalmente auspico che parallelamente al sostegno verso gli Ucraini, i grandi della terra, a cominciare da Usa e Cina, lavorino per trovare una soluzione che ponga concretamente fine a questa terrificante carneficina». Sono le parole del presidente del Veneto, Luca Zaia, a un anno dall'inizio della guerra in Ucraina.

In questi dodici mesi, molte famiglie, soprattutto donne e bambini sono scappate e hanno raggiunto l'Italia. «La nostra Regione, anche grazie al servizio di protezione civile, - ha ricordato il governatore - ha dato prova dell’accoglienza di cui sono capaci i veneti. Creando in breve tempo una rete di accoglienza trasversale a istituzioni e associazioni». Nel ricordare la raccolta fondi che ha permesso di raccogliere donazioni per 900 mila euro, Zaia ha sottolineato la disponibilità dei cittadini all'accoglienza: «I privati, che sono rappresentati prevalentemente da famiglie, hanno messo a disposizione più di 4 mila alloggi per un totale di circa 13 mila posti letto».

In Veneto la popolazione ucraina presente è passata da circa 17 mila a circa 22 mila cittadini. La maggior parte di loro ha raggiunto la nostra regione trovando una collocazione autonomamente. «Oltre 2500 persone, i casi più complessi, sono stati invece gestiti direttamente dalla Regione Veneto, tramite la struttura commissariale attivata ad hoc. - ha proseguito Zaia - Molti di questi profughi, alcuni dei quali bambini, hanno avuto bisogno di assistenza sanitaria e hanno effettuato l’accesso nei nostri ospedali. Altri sono stati accolti presso gli ex ospedali che erano stati impiegati durante l’emergenza covid, o attraverso altre strutture del terzo settore convenzionate dal dipartimento di protezione civile».

«Un lavoro complesso - ha proseguito il governatore - che ha ottenuto un buon risultato grazie all’impegno e alla dedizione di tutti, grazie alla solidarietà dei veneti, al fatto che la nostra Regione tiene sempre alta l’attenzione, per qualsiasi tipo di emergenza, anche non prettamente veneta. Un grande grazie ai veneti e a tutti coloro che si sono dati da fare, spesso con grande discrezione e senza alcuna visibilità, durante i mesi cruciali di questa tragedia: il volontariato, le Ulss e aziende ospedaliere, i Comuni, le province e la Città metropolitana di Venezia, le prefetture e le strutture regionali dell’assessorato alla protezione civile e della struttura commissariale per l’emergenza Ucraina».

«Rinnovo l’auspicio che questa guerra termini presto. - conclude Zaia - La voce delle armi deve lasciare spazio a quella della diplomazia. C’è un paese aggredito ed uno aggressore, è impossibile pensare che trovino da soli una soluzione. La comunità internazionale deve fare ogni sforzo possibile per salvare vite umane e sbloccare, non appena possibile, i progetti di ricostruzione e ripartenza, che coinvolgerebbero l’intera Europa».