Una giornata dento il centro antiviolenza di Mestre | VIDEO

Si è da poco concluso il novembre donna, la tradizionale campagna promossa dalla presidenza del Consiglio comunale di Venezia per sensibilizzare i cittadini riguardo violenza verso le donne nel mese in cui ricorre la Giornata internazionale sul tema.

Tra le tante iniziative svolte per lanciare il messaggio che liberarsi dalla violenza è possibile, lo scorso 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, si è tenuto un evento organizzato dalla Croce Rossa in Piazza Candiani, a Mestre. Nel territorio veneziano è presente inoltre una fitta rete che lavora ogni giorno per sostenere le donne che subiscono violenza: a Carpenedo, e precisamente in Viale Garibaldi 155/A, sorge il centro antiviolenza, la cui equipe formata da assistenti sociali, educatrici, psicologhe e consulenti legali, lavora costantemente per aiutare le donne a uscire dalla spirale di violenza.

Aperto cinque giorni alla settimana, con una segreteria telefonica attiva 24 ore su 24 anche nei giorni festivi, il centro si compone di più dispositivi per la sicurezza sempre in funzione: due case rifugio per dare ospitalità temporanea alle donne e ai loro figli e una rete con strutture e servizi del territorio per mettere in sicurezza le persone in grave situazione di pericolo. Garantisce inoltre la reperibilità telefonica H24 in collegamento con gli ospedali del territorio e collabora con il Numero Verde Nazionale 1522.

Nel corso del 2022 sono state 31 le donne, molte delle quali con figli, accolte in situazione di grave urgenza e messe in sicurezza in strutture del territorio oppure ospitate all'interno delle due case rifugio comunali.