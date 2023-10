Una veglia di preghiera per le vittime e i feriti dell’incidente

Il patriarca di Venezia Francesco Moraglia questa sera, alle 20.30, nella chiesa del Sacro Cuore in via Aleardi a Mestre, presiederà un veglia di preghiera per le vittime e i feriti della strage dell'autobus di Mestre.

Già la sera di martedì, in contatto con il sindaco e il prefetto, si era recato presso il luogo dell'incidente. Moraglia aveva pregato per più di un’ora e aveva chiesto preghiere per le vittime, tra cui anche due bambini, per i feriti e per tutte le famiglie coinvolte. «Non c'è limite alla sofferenza; chi crede prega», aveva detto.

«Il drammatico incidente di sera martedì – aveva poi aggiunto il Patriarca - è uno di quei fatti che lascia attoniti. Ventuno morti, tra cui due bambini, le cui vite hanno avuto termine in modo tragico ed inaspettato. Tale avvenimento segna profondamente la nostra comunità veneziana e pone molte domande sulla precarietà della vita, che appare così fragile soprattutto in questo momento storico».

L’invito alla preghiera ora continua con la proposta di questo appuntamento per i fedeli. La celebrazione si svolgerà in quella parrocchia nel cui territorio è avvenuto il dramma.