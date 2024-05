Unabomber, estratto il Dna da vecchi reperti: possibile svolta nelle indagini

Alcune novità sulle indagini intorno al caso del cosiddetto "Unabomber", l'attentatore (o gli attentatori) senza nome colpevole di una serie di attentati con ordigni artigianali compiuti dal 1994 al 1996 e dal 2000 al 2006 nelle province di Pordenone, Udine, Treviso e Venezia, potrebbero arrivare dall'analisi del Dna ottenuto, con nuove tecnologie, da una serie di reperti.

Alcuni oggetti, riporta l'Ansa, sono stati sottoposti a un'analisi più completa e approfondita. Si tratta di frammenti genetici emersi dall'analisi di alcuni peli rintracciati sulla bomboletta di stelle filanti inesplosa e trovata a San Vito al Tagliamento il 6 marzo del 2000. Altri sono stati individuati nell'uovo-bomba inesploso e al supermercato di Portogruaro il 31 ottobre del 2000. Ancora: tracce genetiche sul nastro isolante che era stato utilizzato per chiudere una lattina di pomodori esplosa in mano a Nadia De Ros il 6 novembre del 2000, su un tubo-bomba che l'1 novembre dello stesso anno ferì una donna di Livenza e sul nastro isolante di un tubetto di maionese inesploso trovato a Roveredo in Piano il 17 novembre del 2000. Altri rilievi sono stati effettuati sui resti delle bombe esplose al Tribunale di Pordenone il 24 marzo del 2003, sull'inginocchiatoio della chiesa di Sant'Agnese a Portogruaro e sulla scatoletta di sgombro inviata alla suore di Concordia Sagittaria l'11 marzo del 2002. Verifiche anche su due ordigni non deflagrati: la lattina di Coca Cola trovata a Zoppola (Pordenone) il 28 ottobre del 2007 e un altro congegno individuato sotto la sella della bici a Portogruaro il 9 luglio del 2005. Oltre all'estrazione del Dna si sta procedendo alla comparazione con quello di undici indagati e ci sarebbero venti persone, non iscritte nel registro degli indagati, che si sono dette disponibili a collaborare alle indagini.

Il caso, per cui non esiste ad oggi una pista investigativa principale (dopo lo scagionamento di quello che per anni è stato il principale indagato), è stato riaperto nel 2022 proprio nella speranza di ottenere nuove informazioni grazie alle moderne tecnologie. L'esito delle perizie sarà depositato in tempo utile per l'udienza del prossimo ottobre. Dal canto suo, il Procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo, ha commentato spiegando che non c'è ancora «nulla di nuovo al momento».

Chi era Unabomber e i casi nel veneziano

"Unabomber" è il nome giornalistico dato all'autore (o gli autori) di una serie di attentati dinamitardi, apparentemente privi di un movente definito, avvenuti soprattutto tra il pordenonese e il veneto orientale in due momenti, dal 1994 al 1996 e dal 2000 al 2006. Nonostante gli attentati non abbiano mai ucciso nessuno, hanno creato menomazioni a volte anche gravi e hanno creato paura nell'opinione pubblica essendo avvenuti in luoghi aperti al pubblico (chiese, sagre, spiagge, feste religiose...) e avendo fatto uso di oggetti comuni quali candele, vasetti di prodotti alimentari o tubi. Nonostante la maggior parte degli attentati siano avvenuti in Friuli-Venezia Giulia, è a Portogruaro che, in particolare tra il 2000 e 2005, diversi degli oggetti esplosivi sono stati trovati. Casi anche Porto Santa Margherita (Caorle), San Stino di Livenza, Bibione (San Michele al Tagliamento), Concordia Sagittaria.

Allo stato attuale, non è possibile escludere, dato lo sviluppo degli attentati, caratterizzati da una pausa tra 1996 e 2000 e una lunga pausa dal 2006 a oggi, che si trattasse di autori diversi o di emuli, o che l'autore sia nel frattempo deceduto.