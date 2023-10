Università e residenze, a Mestre il confronto tra amministrazione e studenti

Con il progetto Città campus Venezia punta ad ampliare la sua capacità attrattiva nei confronti degli studenti universitari, con l'obiettivo di accrescere notevolmente la loro presenza anche in terraferma. L'ambiziosa idea porta con sé una serie di ipotesi di sviluppo, ma anche perplessità: se ne è parlato ieri, 10 ottobre, all'auditorium di M9 di Mestre, dove si sono riuniti i rappresentanti dell'amministrazione comunale, degli atenei della città e dell'Esu (l'ente per il diritto allo studio universitario). L'incontro, al quale hanno partecipato alcuni rappresentanti degli studenti, è stato segnato anche dalle critiche del collettivo universitario Lisc, che ha esposto le proprie istanze in particolare sul tema della residenzialità.

Nel corso del convegno ("Mestre e la prospettiva universitaria"), organizzato dal Centro di Pastorale universitaria Santa Fosca in collaborazione con Fondazione di Venezia ed Esu, si è parlato di accordi e progetti mirati al potenziamento dei servizi a favore degli atenei. Un video realizzato dalla Casa studentesca San Michele ha mostrato i risultati di un'indagine condotta sulla vita di alcuni studenti di Mestre; è seguito un momento di dibattito al quale hanno preso parte gli studenti presenti in platea. «L'amministrazione - ha spiegato l'assessore Paola Mar - persegue da tempo l'impegno sulle residenze universitarie, mettendo a disposizione immobili comunali e non solo»: Mar ha sottolineato i servizi dedicati agli studenti, come «l'introduzione di nuove postazioni all'interno delle biblioteche comunali, l'organizzazione di iniziative volte ad aumentare la socializzazione fra le fasce più giovani, le collaborazioni per stage qualificati, i nuovi spazi per fare sport, la riqualificazione di Forte Marghera, la rete dei parchi cittadini e di piste ciclabili per una mobilità sostenibile».

La «prospettiva universitaria per Mestre», fanno presente i rappresentanti del Lisc, è però carente sul piano della residenzialità e, di conseguenza, del diritto allo studio. «I problemi della questione abitativa sono noti - spiega la portavoce Eleonora Sodini - in particolare affitti inaccessibili, servizi e spazi insufficienti» a fronte di «una continua emorragia di residenti e all'abbandono di migliaia di case pubbliche vuote». La richiesta è di «una residenzialità più diffusa e accessibile in termini economici: bene gli accordi tra Esu e Ater per la riqualificazione di una serie di alloggi, ma anche la stessa università dovrebbe farsi carico del patrimonio immobiliare e garantire appartamenti a prezzi accessibili, e non solo residenze di lusso». Secondo il Lisc, «il modello che le università cittadine delineano è quello di una “Venezia Boston”: da una parte una Venezia svuotata, da sfruttare attraverso la monocultura turistica; dall’altra, una Mestre che diviene sempre più un dormitorio». Con la partecipazione al convegno, il gruppo inaugura una serie di iniziative di protesta sul tema della residenzialità che avranno il culmine il 17 ottobre, con una manifestazione nazionale sul modello delle tende in piazza.