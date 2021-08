Green Pass, i rettori delle università del Veneto: «Ritorno in presenza valore insostituibile»

«L'introduzione del green pass per il personale universitario e per studentesse e studenti delle università, annunciata dal presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, costituisce un forte invito a vaccinarsi e tornare così a frequentare l'università in presenza e in sicurezza. Da parte nostra, aderiamo convintamente a questo invito, facendolo nostro: il ritorno all'università in presenza, come luogo di scambio e confronto fra studentesse, studenti e docenti, è un valore insostituibile e rappresenta l'essenza stessa dell'università». Così i rettori delle università venete, Alberto Ferlenga, Tiziana Lippiello, Pier Francesco Nocini e Rosario Rizzuto, dopo la decisione del Consiglio dei Ministri di approvare un decreto legge che prevede che tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

«Come atenei veneti siamo pronti a riaprire le nostre aule e i nostri spazi a piena capienza, restituendo la pienezza della vita universitaria ed il contatto continuo e ampio tra docenti e studentesse e studenti, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza - continuano i rettori -. Al tempo stesso, abbiamo predisposto una serie di misure e di servizi validi per l'intera durata del percorso formativo, anche al di là dell'emergenza sanitaria, e dedicati ad alcune specifiche categorie di studentesse e studenti impossibilitati a frequentare le lezioni».