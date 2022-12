Urtato per sbaglio, si vendica e lo manda in ospedale: gravissimo un 67enne

Urtato per sbaglio a un braccio, manda in ospedale un 67enne. Sarebbe questo in soldoni quanto accaduto sabato sera a Chioggia.

Come riportano i quotidiani locali, P.M. stava scendendo dal suo appartamento in compagnia di una persona per trascorrere qualche ora fuori casa quando, nel tentativo di uscire dal portone del condominio, ha urtato un giovane che stava ostruendo il passaggio.

Un episodio che deve aver scatenato le ire del giovane il quale, per tutta risposta, avrebbe inseguito l'uomo e lo avrebbe quindi colpito facendolo cadere a terra e sbattere violentemente la testa. Il 67enne è stato quindi subito trasportato in ospedale a Mestre dove versa in gravi condizioni. Sul fatto stanno indagando i carabinieri di Chioggia.