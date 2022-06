Va a fare il bagno, uomo muore a Caorle

Un uomo è annegato oggi pomeriggio, mercoledì 29 giugno, nella spiaggia di Caorle. La tragedia si è consumata a Ponente intorno alle 15.30. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti: l'uomo sarebbe entrato in acqua e, successivamente, gli addetti al salvataggio lo avrebbero soccorso per portarlo a riva e praticargli le prime manovre di rianimazione. Potrebbe essersi sentito male, ma questo aspetto deve ancora essere confermato.

Sul posto è atterrato un elicottero del Suem di Treviso. Gli operatori del 118 hanno tentato invano di rianimarlo. Purtroppo, il suo cuore ha smesso di battere. Circa un'ora più tardi, un'ambulanza è intervenuta a poche centinaia di metri di distanza, sempre lungo la spiaggia di Ponente, per soccorrere una donna ch ha rischiato di annegare. L'anziana è stata portata in ospedale e le sue condizioni sembrerebbero sotto controllo. Sul posto anche la guardia costiera.