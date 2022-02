Deve scontare un anno e mezzo di carcere, arrestato al supermercato

Stava infastidendo i clienti di un supermercato, quando sono arrivati i carabinieri. E, visto che su di lui pendeva un ordine di carcerazione, lo hanno arrestato. Protagonista, un 47enne di origini ucraine, fermato domenica sera a Jesolo Lido.

All'uomo è stato notificato il provvedimento emesso il 7 ottobre 2021 dal tribunale di Venezia, a seguito di una condanna definitiva per la pena della durata di 1 anno, 6 mesi e 18 giorni di reclusione per furto aggravato commesso a Jesolo nel febbraio del 2017. Il 47enne è stato, quindi, accompagnato in carcere.