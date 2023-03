In auto con la pistola a salve nel cruscotto: denunciato automobilista

Una pistola nel cruscotto. È quanto hanno trovato i carabinieri nella notte tra domenica e lunedì i carabinieri a Piove di Sacco (Padova), all'interno di un'auto di grossa cilindrata. I militari hanno fermato il veicolo per un controllo e, dopo aver identificato l'uomo alla guida, hanno proceduto anche alla perquisizione. E le sorprese non sono mancate.

La pistola senza tappo rosso

Il conducente, un cittadino romeno di 36 anni residente a Chioggia, nascondeva nel cruscotto una pistola a salve priva del tappo rosso. L'arma è stata sequestrata mentre il 36enne è stato accompagnato in caserma. Qui è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. Alle domande dei carabinieri su quella scomoda presenza nell'abitacolo, l'uomo non ha fornito particolari spiegazioni.