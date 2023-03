Finisce in acqua dalla linea 1 del vaporetto, passeggero salvato in Canal Grande

Un uomo è finito in laguna domenica nel tardo pomeriggio, mentre viaggiava a bordo del vaporetto della linea 1 lungo il Canal Grande all'altezza di San Stae. Arrivato in quel punto si sarebbe lanciato in acqua, stando alle testimonianze e alle immagini pubblicate sui social. Da chiarire il motivo del gesto, intanto il marinaio che era in servizio gli ha lanciato subito un salvagente mentre un'imbarcazione privata si è avvicinata ed è riuscita a recuperarlo portandolo a riva in sicurezza con l'aiuto della polizia locale.

Sembra sia successo tutto all'improvviso verso le 18. I passeggeri si sono accorti che l'uomo in laguna nuotava vestito e hanno allarmato l'equipaggio, tra Ca D’oro e San Stae. Il motivo dell'immersione è sconosciuto ma il soccorso immediato ha evitato il peggio con la temperatura ancora gelida dell'acqua e il rischio di non riuscire a rimanere a galla a causa del peso degli indumenti bagnati. Salvato e riportato a terra è probabile sia stato affidato dalla polizia locale alle cure del Suem. I video dell'accaduto sono stati pubblicati sulla pagina Facebook di Veneziamiofuturo e sono di Sergio Vinci --> VIDEO

Un episodio analogo era successo un mese e mezzo fa quando i due giovani gondolieri dello stazio di San Tomà, Alvise Nardin e Riccardo Caenazzo, avevano portato in salvo uno straniero che si era gettato in acqua di fronte alla Ca' Foscari rischiando di rimanere investito dai vaporetti in transito. Vedendolo sempre più in difficoltà e incapace di reagire avevano deciso di raggiungerlo con una piccola imbarcazione a loro disposizione. Una volta lì l'avevano convinto a farsi aiutare perché pare non avesse intenzione di uscire dall'acqua.