Uomo in mare al largo di Caorle: corpo in decomposizione irriconoscibile

Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato recuperato in mare al largo di Caorle ieri pomeriggio. Avvistato da alcuni diportisti che a bordo della loro imbarcazione stavano salpando per la Croazia è rimasto sotto la loro sorveglianza fino a quando la capitaneria di porto della località balneare ricevuta la segnalazione è intervenuta. Il recupero della salma di un uomo, che a causa della decomposizione non era riconoscibile, è avvenuto grazie ai vigili del fuoco e all’unità della guardia di finanza, su richiesta della guardia costiera. Il corpo che si trovava a dieci miglia (venti chilometri) al largo della costa est di Caorle è stato issato a bordo dell’elicottero Drago 149, dai sommozzatori dei vigili del fuoco che lo hanno trasportato fino all’elisuperficie Alicaorle.

Preso in consegna dal personale di un’azienda funebre, è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il ritrovamento non è collegato al caso della presunta scomparsa di una persona in mare, sempre a Caorle, la scorsa settimana. Un bagnino sulla spiaggia di Falconera aveva infatti dato l'allarme vedendo una persona nuotare oltre le boe che poi ha perso di vista. Poco dopo sulla spiaggia erano stati avvistati anche due zaini. Quando i proprietari li avevano recuperati l'emergenza era rientrata. Gli uomini della guardia costiera sono al lavoro per risalire all’identità e verificare eventuali denunce di persone scomparse. Nel frattempo la procura di Pordenone ha aperto un fascicolo e giovedì verrà effettuata l’ispezione cadaverica per acquisire maggiori informazioni circa le cause del decesso e l’identità.